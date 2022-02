O Leixões bateu o Académico de Viseu, por 2-1, em jogo da 23.ª jornada da II Liga.

A partida ficou marcada pela expulsão do guarda-redes Domen Gril, logo aos 29 minutos. O esloveno saiu da baliza quando Charles Atshimene seguia desmarcado e os dois acabaram por chocar, tendo o árbitro do encontro considerado falta e uma ocasião de golo clara.

A turma viseense ficou em inferioridade numérica e sofreu na sequência do livre após o cartão vermelho, com Charles a cabecear para inaugurar o marcador.

No último minuto do primeiro tempo, Ricardo Machado tocou a bola com a mão dentro da grande área e Fabinho converteu com uma ‘panenka’.

No início da segunda parte, o Ac. Viseu ainda reduziu a desvantagem, na sequência de um pontapé de canto, em que Daniel Nussbaumer surgiu a finalizar ao segundo poste.

Em tempo de compensação, Calasan viu o segundo amarelo por derrubar Pedro Monteiro e as duas equipas terminaram o jogo reduzidas a 10 jogadores.

Após dois empates consecutivos, o Leixões regressa aos triunfos e sobre ao oitavo lugar da II Liga. Já a formação de Pedro Ribeiro soma o quinto jogo seguido sem vencer e está apenas um lugar acima da ‘linha de água’.