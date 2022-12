O Académico de Viseu goleou em casa o Tondela por 4-1, em jogo da última jornada do Grupo H da Taça da Liga, e apurou-se para os quartos de final da Taça da Liga.

Ao intervalo, a equipa da casa da casa já vencia por 2-0, com bis de Soufiana Messeguem aos 21 e 45 minutos. Bandeira fez o terceiro aos 73 minutos e André Clóvis fixou o resultado final aos 83m, pouco depois de Bebeto ter assinado o único golo dos tondelenses.

Com este resultado, o Académico de Viseu chegou aos 8 pontos e ultrapassou o Torreense, enquanto no outro jogo do grupo o Famalicão venceu fora o Estoril por 1-0.

A equipa de Jorge Costa, a única equipa da II Liga a seguir em frente na Taça da Liga até esta altura, vai receber o Boavista nos quartos de final: o jogo está marcado para a próxima terça-feira a partir das 20h15.