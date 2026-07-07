Cristian Ferreira, de 26 anos, é reforço para o setor adiantado do Académico de Viseu. Este argentino natural de Córdoba é capaz de jogar a médio ofensivo e a extremo esquerdo. Formado pelo River Plate, estreou-se pela equipa principal em 2018.

O vínculo durou até 2024, mas Cristian Ferreira foi emprestado a Colón, Newell’s Old Boys e San Lorenzo. Em 2024 e 2025 representou o Argentinos Juniors.

O currículo do médio conta com campeonato argentino (2021) e Taça da Argentina (2019).

«Estes primeiros dias em Viseu foram muito bons, não conhecia a cidade, mas é linda. Qualquer jogador nas minhas circunstâncias quer jogar na Europa e numa Liga reconhecida em todo o Mundo», disse aos meios do novo clube.

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