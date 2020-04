A Via de Cintura Interna (VCI) no Porto está cortada nos dois sentidos na zona do Amial na sequência do despiste de um camião cisterna.

Um camião cisterna, que transportava gasolina e gasóleo, despistou-se cerca das 05:30 no sentido Arrábida-Freixo, junto à saída para o Amial, sem causar vítimas.

As autoridades estão ainda a tratar da operação de limpeza da via e de retirada do veículo, o que ainda vai demorar algumas horas.

O trânsito está a ser desviado, mas há longas filas, sobretudo o sentido Freixo-Arrábida.