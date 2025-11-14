Uma colisão entre um autocarro e dois automóveis provocou um morto e quatro feridos graves na tarde desta sexta-feira, na Estrada Nacional 256, que liga Évora e Reguengos de Monsaraz, confirmou fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR), à Lusa.

O acidente rodoviário, perto de São Manços, no concelho de Évora, ditou o corte da circulação na Estrada Nacional 256. A mesma fonte indicou à Lusa que dois dos feridos são crianças e que a circulação está cortada nos dois sentidos.

Uma das pessoas envolvidas no acidente é, segundo noticiou a Diana FM, o empresário José Roquette, antigo presidente do Sporting, entre 1996 e 2000.

Roquette, de 89 anos, saiu ileso do acidente juntamente com os restantes ocupantes da mesma viatura e já regressou à Herdade do Esporão. Esta informação foi avançada por fontes próximas do empresário, à mesma rádio alentejana localizada em Évora, que dá conta de que no autocarro seguiam 32 passageiros.

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central, o alerta para o acidente foi dado às 18h03.

Foram mobilizados para o local cerca de 40 operacionais, apoiados por cerca de 20 veículos de socorro.