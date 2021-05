O ator William Joseph Lara (Joe Lara), mais conhecido pelo papel em Tarzan, e a mulher estão entre as sete vítimas da queda de um pequeno jato num lago do estado norte-americano do Tennessee, no passado sábado.

De acordo com as autoridades, a aeronave Cessna 501 transportava sete pessoas quando se despenhou, pouco depois de ter levantado voo, no lago Percy Priest, em Smyrna, localidade perto de Nashville.

A bordo ia Joe Lara, a mulher, Gwen Shamblin Lara, o filho, Brandon Hanna, dois casais amigos, Jennifer e David Martin, e Jessica e Jonathan Walkers.

Até ao momento desconhecem-se as causas do acidente, que já está sob investigação.

Segundo a CNN, as equipas de mergulhadores encontraram no lago vários componentes da aeronave e restos mortais. Os destroços estão espalhados ao longo de cerca de 800 metros. Mais informações na TVI24.