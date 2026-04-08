Tragédia em Coimbra com um despiste de um carro a provocar a morte de dois jovens, além de dois feridos graves e um ferido ligeiro. O carro desgovernado, com três ocupantes, embateu contra uma instalação de gás, provocando um incêndio de grandes dimensões que acabou por propagar-se a um prédio e a um estabelecimento comercial.

Um cenário dantesco mesmo no centro de Coimbra, na Avenida Sá da Bandeira, com as duas vítimas mortais, na casa dos vinte anos, encontradas carbonizadas no interior do veículo. O terceiro elemento que estava no interior do carro acidentado conseguiu sair com ferimentos ligeiros.

«Dois mortos, dois feridos graves e um ferido ligeiro. Recebemos o alerta, pelas 6h29, para um embate de uma viatura aqui nesta zona, seguido de um incêndio. Ao chegar ao local vimos que o incêndio propagou-se através de uma conduta de gás do prédio. Identificámos imediatamente duas vítimas mortais na viatura e um ferido ligeiro, que saiu da viatura, ou seja, a viatura tinha três ocupantes», detalhou Paulo Palrilha, comandante dos Bombeiros Sapadores de Coimbra.

O combate às chamas foi dificultado devido à instalação de gás, tendo os bombeiros aguardado pela intervenção de técnicos especializados para entrar no prédio. «O prédio ardeu quase na sua totalidade. Conseguimos retirar do prédio dois feridos graves, que se encontravam nas águas-furtadas e que já foram encaminhados para a unidade hospitalar», acrescentou o comandante.

Estes dois feridos que estavam no interior do prédio são duas mulheres, com cerca de 30 anos, que foram retiradas inconscientes das águas-furtadas do edifício e transportadas, em estado grave, para o Hospital da Universidade de Coimbra.

O fogo causou ainda danos numa paragem de autocarro e destruiu grande parte do prédio.

As autoridades investigam agora as circunstâncias do despiste, sendo que testemunhas no local falam em excesso de velocidade.