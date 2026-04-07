Um condutor de TGV morreu na manhã desta terça-feira, em França, após a colisão entre o comboio e um veículo militar numa passagem de nível entre Béthune e Lens, no departamento de Pas-de-Calais. De acordo com o Le Monde, o acidente ocorreu por volta das 7h00 e provocou ainda 27 feridos.

De acordo com as autoridades, duas pessoas estão em estado crítico, entre as quais o condutor do camião, além de mais onze pessoas em estado grave. A bordo do comboio seguiam um total de 243 passageiros.

O Le Monde adianta ainda que o camião fazia parte de um comboio excepcional do exército, que transportava uma ponte móvel.

Segundo a operadora ferroviária, o impacto causou perturbações significativas na circulação ferroviária na região.

O ministro dos Transportes francês, Philippe Tabarot, anunciou que se deslocaria ao local, acompanhado pelo presidente da SNCF, Jean Castex.

As circunstâncias do acidente estão a ser investigadas.