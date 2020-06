O FC Porto anunciou a aprovação em Assembleia Geral do adiamento do reembolso do empréstimo obrigacionista em um ano, para 9 de junho de 2021.

A medida foi aprovada com 208.370, que corresponde a 87 por cento dos acionistas. 13 por cento votaram contra a medida, numa votação em que não houve abstenções.

Refira-se que a CMVM chegou a suspender a negociação das ações portistas nesta sexta-feira, esperando pelo resultado da AG.