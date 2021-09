Rui Costa, avançado do Santa Clara, garante que o Santa Clara se apresentará «igual a si próprio» frente ao Benfica, em jogo a contar para a quinta jornada da Liga.

«Jogar contra os grandes é sempre especial para nós e para nossos adeptos. Receber um grande nos Açores é sempre especial. Em relação ao nosso jogo, vamos continuar a ser iguais àquilo que somos, a tentar fazer o nosso jogo e a fazer história mais uma vez», afirmou o jogador de 25 anos.

O avançado natural de Famalicão destacou, também, a pausa dos compromissos para o campeonato.

«Chegávamos aqui [Açores], tínhamos um, dois treinos, muito incompletos, era só uma preparação básica e íamos para jogo. Acho que estes quatro dias de folga deram para recarregarmos energias e estarmos no topo no jogo contra o Benfica», vaticinou o jogador do clube açoriano.

Rui Costa, que já apontou um golo no campeonato, elogiou ainda a atitude dos adeptos, que têm apoiado «a equipa sempre que possível».

«A lotação passou de mil para cinco mil, o que é bom para nós, e esperamos continuar a ter o mesmo apoio de sempre dos nossos adeptos», afirmou.

O Santa Clara, 12º classificado, com quatro pontos, recebe o Benfica, primeiro, com 12, no sábado, às 17:00, em jogo da quinta jornada da Liga.