Continua a forte atividade sísmica no arquipélago dos Açores. Um sismo de magnitude 5.3 foi sentido na manhã desta terça-feira na ilha de São Miguel.

Num breve comunicado do IPMA, na página dedicada à sismicidade, é referido que o epicentro do abalo foi a cerca de 25 quilómetros a Sul-sudeste da maior ilha do arquipélago.

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2.0), muito pequenos (2.0-2.9), pequenos (3.0-3.9), ligeiros (4.0-4.9), moderados (5.0-5.9), forte (6.0-6.9), grandes (7.0-7.9), importantes (8.0-8.9), excecionais (9.0-9.9) e extremos (quando superior a 10).