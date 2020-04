Se a I Liga de futebol retomar, o Santa Clara quer jogar as dez jornadas em falta fora dos Açores. O desejo foi expresso pelo presidente do clube, Rui Cordeiro, em defesa da «saúde dos açorianos», face à pandemia da covid-19.

«O objetivo visa, em primeiro lugar, garantir a saúde dos açorianos e das açorianas, de forma a evitar cenários de contágio, tendo em perspetiva a questão da manutenção da quarentena obrigatória», afirmou Rui Cordeiro, em declarações à agência Lusa.

«A iniciativa partiu do Santa Clara, tendo em conta o superior interesse da saúde dos açorianos. Mas, volto a realçar, se existirem condições de saúde pública para o Santa Clara jogar no seu relvado, em sua casa, na sua terra, preferimos jogar nos Açores», apontou o dirigente, considerando que jogar em «terreno neutro» iria, ainda assim, implicar «enorme sacrifício».

«Não reunindo as condições de segurança, iremos todos fazer este enorme sacrifício de disputar as jornadas da Liga em terreno neutro, fora de casa, com o objetivo máximo de atingir rapidamente a manutenção», referiu.

Cordeiro avançou que já fez a proposta há duas semanas, numa reunião de presidentes dos campeonatos profissionais, tendo a mesma sido «conversada» com o Governo açoriano.

Sobre o estádio que poderia receber os jogos do Santa Clara em território continental, Rui Cordeiro recordou que, para concretizar a ideia, é preciso haver «consenso» entre a Liga e todos os clubes envolvidos. «Ainda não temos estádio em vista. É a Liga que deve aprovar ou não esta medida», disse, ainda.

A 14 de março, o Governo dos Açores decretou quarentena obrigatória a todos os passageiros que chegassem à região. A 26 do mesmo mês, a quarentena passou a ser realizada obrigatoriamente em unidades hoteleiras destinadas para o efeito, com o Governo a indicar a medida «independentemente da residência» das pessoas.