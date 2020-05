A Associação Desportiva de Fafe, segunda classificada da Série A do Campeonato de Portugal, veio a público criticar a decisão da Federação Portuguesa de Futebol, que indicou o Vizela e o Arouca para a subida à II Liga, por serem os líderes com mais pontos nesta altura.



«A quarentena, necessária porque a saúde está em 1.º lugar, privou-nos de praticamente todas as receitas que nos permitem sobreviver. Têm sido tempos de muita angústia e aflição, para honrarmos os nossos compromissos e salvarmos empregos. Ciente disso, a Federação garantiu-nos, caso viessem a se disputar jogos das ligas profissionais, que os play-offs seriam jogados, pois eram apenas 6 jogos e poderiam ser realizados em condições de segurança. Era a nossa esperança, até porque estávamos em 2.º lugar e muito lutámos para lá chegar»



Em comunicado, o clube nortenho recorda que foi aprovada a realização de 90 jogos da Liga: «Esses 6 jogos foram proibidos, mas os 90 jogos da 1.ª Liga vão acontecer! Embora tenhamos respeito por esses clubes e lhes desejemos prosperidade, sabemos que têm uma viabilidade económica que para nós é impossível. Claro que movimentam receitas e interesses importantes, como os direitos de transmissão televisiva, mas se não põem em perigo a saúde pública e podem ser realizados, porque não os 6 jogos do Campeonato de Portugal?! Porque somos pequenos? Porque vivemos em localidades mais pequenas? A dignidade das associações e dos seus sócios vale menos por isso?!»

«Acreditem que este é o campeonato mais frágil que se disputa em Portugal. Será neste campeonato que um maior número de clubes irá desistir de participar no próximo ano. Serão os clubes e os jogadores deste campeonato que mais irão sofrer», avisou a AD Fafe, concluindo: «Expressámos o nosso repúdio à Federação, pois é tudo o que podemos fazer. Explicámos que não se trata de ego ferido, mas sim de desespero pela terrível situação em que nos encontramos, sem vermos tão cedo melhores dias. Tudo inútil, neste momento não somos nada, nem importamos nada. Estamos sozinhos.»