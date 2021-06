A AD Sanjoanense vai participar na primeira edição da Liga 3, o novo terceiro escalão do futebol português em 2021/2022, em substituição do Leça.

Em comunicado, na noite de segunda-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deu conta dos clubes com licenciamento completas para as suas competições e o Leça não consta nos emblemas aptos para a Liga 3, tendo falhado requisitos na íntegra para tal.

Quem ocupa assim essa vaga é a equipa de São João da Madeira, que confirmou, em comunicado, a receção do convite para a Liga 3.

«A AD Sanjoanense – Futebol SAD – vem por este meio anunciar, com enorme orgulho e satisfação, que foi convidada pela FPF a ocupar uma vaga para disputar a Liga 3», refere, em comunicado, via Facebook.

O Leça tinha ficado no segundo lugar da série 3 da fase de acesso à Liga 3, com nove pontos, o que lhe daria o apuramento. Contudo, com a falta de licenciamento, beneficia a AD Sanjoanense, que tem o licenciamento para a Liga 3 e foi terceira classificada nessa série 3, com sete pontos.

Liga feminina e futsal também com mudanças

Na liga feminina, reduzida de 20 para 16 clubes, o Boavista também não preencheu os requisitos necessários e foi substituído pelo Varzim.

No futsal, Ladoeiro e Amarense, que no fim-de-semana asseguraram o direito desportivo de subir à Liga, falharam com requisitos e foram substituídos por Nun’Álvares e Torreense.