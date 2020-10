Adama Traoré estreou-se nesta quarta-feira pela seleção principal de Espanha, no empate a zero frente a Portugal, em encontro particular realizado no Estádio de Alvalade. Uma vez mais, o avançado do Wolverhampton surpreendeu os espectadores com a sua velocidade aliada a uma envergadura física nada habitual para um jogador de futebol.



Na ressaca do primeiro jogo pela seleção principal, o jornal espanhol Marca foi aos arquivos para apresentar provas da evolução física de Adama Traoré, entre 2013 e 2020.



Em 2013, o avançado ainda estava no Barcelona. Rumou em 2015 a Inglaterra, para representar o Aston Villa, seguindo-se Middlesbrough (2016 a 2018) e Wolverhampton (desde 2018).



