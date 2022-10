Aos 35 anos, Antonio Adán teve seguramente os piores 23 minutos da sua carreira como guarda-redes, tendo responsabilidade em dois golos marcados pelo Marselha e sendo expulso na sequência de um toque evidente com a mão fora da área.

Primeiro, com o Sporting em vantagem no marcador, o guardião do Sporting recebeu um passe atrasado, dominou e tentou pontapear para a frente (13m). A bola bateu em Alexis Sánchez e entrou na baliza.

Pouco depois, com 17 minutos de jogo, Adán pontapeou para a frente, a bola ficou com Guendouzi no meio-campo ofensivo do Marselha e mais dois toques bastaram, com Clauss a cruzar e Harit a cabecear com tudo na área, batendo o espanhol, que não parecia preparado totalmente para a finalização do marroquino.

Abalado, o guarda-redes do Sporting acabou por ser expulso com cartão vermelho direto ao minuto 23. Nuno Tavares foi mais rápido que Ricardo Esgaio, Adán saiu da baliza e acabou por tocar com a mão na bola, fora da área. Naturalmente, expulso.

(IMAGENS ELEVEN SPORTS)