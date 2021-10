Antonio Adán cumpriu no sábado o 50.º jogo com a camisola do Sporting, na vitória dos leões sobre o Moreirense.

Nesta segunda-feira, o guarda-redes espanhol assinalou a marca com uma publicação nas redes sociais e deixou um desafio.

«Cumpri 50 jogos com a camisola do Sporting. Obrigado de coração, pelo apoio que tenho sentido de toda a gente. Agora vamos aos 100, certo?», escreveu, não demorando a ter a resposta da conta oficial do clube: «Venham mais 50».

Recorde-se que Adán termina contrato com o Sporting no final da época, mas como o Maisfutebol já escreveu, o Sporting vai propor a renovação por mais dois anos.

Também Ruben Amorim já garantiu que Adán vai ficar no clube.