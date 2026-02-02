Ademola Lookman
OFICIAL: Lookman é reforço do Atlético de Madrid
Avançado assina até 2030 pelos «colchoneros»
O Atlético de Madrid anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Ademola Lookman, proveniente da Atalanta.
O avançado nigeriano assina até 2030, de acordo com o comunicado pelo clube. Os valores do negócio não foram detalhados, mas segundo a imprensa desportiva, deverá rondar os 40 milhões de euros.
Na primeira metade da temporada, o jogador de 28 anos, que conquistou a Liga Europa pela Atalanta na temporada 23/24, realizou 19 jogos e apontou três golos e duas assistências pelo conjunto italiano.
Atualmente, o Atlético de Madrid ocupa o terceiro lugar da liga espanhola com 45 pontos.
¡Bienvenido, Ademola Lookman! 🇳🇬👋🏼 pic.twitter.com/ebwo2njlm0— Atlético de Madrid (@Atleti) February 2, 2026
