O Atlético de Madrid anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Ademola Lookman, proveniente da Atalanta.

O avançado nigeriano assina até 2030, de acordo com o comunicado pelo clube. Os valores do negócio não foram detalhados, mas segundo a imprensa desportiva, deverá rondar os 40 milhões de euros.

Na primeira metade da temporada, o jogador de 28 anos, que conquistou a Liga Europa pela Atalanta na temporada 23/24, realizou 19 jogos e apontou três golos e duas assistências pelo conjunto italiano.

Atualmente, o Atlético de Madrid ocupa o terceiro lugar da liga espanhola com 45 pontos.

