O Newcastle divulgou esta quarta-feira um ponto de situação sobre o estado de saúde de Alan George Smith, o adepto que sofreu uma paragem cardíaca enquanto assistia ao duelo com o Tottenhem nas bancadas do St. James Park.



Segundo a família do adepto, «ele está completamente ativo e a caminhar, mas continua no hospital, enquanto novos exames são realizados.»



Os jogadores das duas equipas aperceberam-se da situação e alertaram o árbitro, que acabou por interromper o encontro, enquanto Alan George Smith era assistido.

🙏 The family of Alan George Smith, the fan who required urgent medical care at St. James' Park on Sunday, have released a statement updating supporters on his condition.



He is now fully alert and is up & walking about but remains in hospital while further tests are carried out.