O Sporting divulgou este sábado um comunicado em que detalha as multas pagas pelo clube devido a comportamento incorreto de adeptos ao longo da presente temporada. Os leões já desembolsaram mais de 127 mil euros.



Ora perante esse cenário, os leões pedem aos adeptos que evitem esses comportamentos, devido a eventuais perdas desportivas, para além dos custos financeiro.



Eis as principais notas do comunicado do Sporting:



«O Sporting CP tomou conhecimento das sanções aplicadas pela UEFA relativas aos jogos em casa com o Besiktas (total: 6.750€) e Dortmund (total: 34.250€), que se somam à multa aplicada no jogo disputado na Alemanha (10.000€), totalizando, por comportamento incorreto dos adeptos nos jogos da Champions League, a quantia de 51.000€.

Com este valor, agora conhecido, somam mais de 127.000€ as multas aplicadas desde o início da presente época desportiva por comportamento incorrecto dos adeptos (uso de engenhos pirotécnicos, arremesso de objetos para o relvado e cânticos considerados incorrectos pelas entidades organizadoras das Competições).

Só na Liga NOS, com apenas aproximadamente um terço da competição decorrido, as multas totalizam mais de €63.000, dos quais cerca de €40.000 são relativos a comportamento do público no Estádio José Alvalade; as restantes multas dizem respeito à Supertaça (€ 4.245), à Taça de Portugal (€ 5.406), à Taça da Liga (€510) e à Liga 3 (€ 2.601).

A continuação deste caminho poderá conduzir-nos a situações que, em última instância, podem provocar perdas, tanto graves, como inúteis, para o Clube.

Em primeiro lugar, perdas desportivas: o acumular das multas, para mais com tendência crescente, pode, no limite, conduzir a processos de interdição parcial ou total do Estádio, com óbvios prejuízos para todos, desde logo os Adeptos, que poderão ser privados de ver ao vivo o Campeão Nacional.

Em segundo lugar, perdas económicas: o Clube tem, claramente, outras prioridades de investimento. Apelamos a todos que continuem a apoiar o Clube a plenos pulmões, mas poupando o Clube a custos completamente inúteis, desperdiçando recursos, nomeadamente as preciosas contribuições dos seus Associados, e colocando em causa a própria segurança de quem assiste a um espectáculo desportivo.»