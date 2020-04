A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciou esta quinta-feira que quer concluir as competições nacionais, nem que seja à porta fechada, e alertou para a necessidade de evitar aglomerações de adeptos junto dos estádios nesse cenário.

Através de uma reunião por videoconferência, o organismo, que rege os campeonatos profissionais da I e II Ligas, debateu com a Associação Portuguesa de Defesa dos Adeptos (APDA) os «diferentes cenários» relativamente à retoma das competições, salientando «as razões da importância da conclusão da época desportiva ainda que [impliquem] condicionalismos como sejam a realização de jogos à porta fechada».

Ressalvando que essa decisão caberá às «autoridades governamentais e de saúde», a Liga alertou para «a necessidade de um trabalho conjunto entre as instituições para que, em caso de realização de jogos à porta fechada, se evitem aglomerações massivas de adeptos nas imediações e à porta dos estádios».

No comunicado divulgado, o organismo dá conta do apelo da APDA para que sejam solicitadas «condições especiais» junto dos operadores televisivos durante o eventual período de encontros sem público.

«A Liga Portugal registou todas as preocupações e propostas apresentadas pela APDA, comprometendo-se a levar as mesmas aos seus grupos de trabalho com os clubes, ficando desde já acordado que as duas instituições se manterão em contacto permanente sobre o desenvolvimento das diferentes matérias», pode ler-se na nota.

As competições profissionais estão suspensas desde 12 de março, após 24 das 34 jornadas – com o FC Porto na liderança, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica –, bem como a Taça de Portugal, que tem Benfica e FC Porto como finalistas.