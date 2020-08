A UEFA anunciou esta terça-feira, que vai testar o regresso dos espectadores aos estádios de futebol na Supertaça Europeia de Budapeste, limitando a lotação a 30% da capacidade do estádio, enquanto mantém as portas fechadas para os restantes encontros internacionais.

«Enquanto tem sido importante mostrar que o futebol pode prosseguir mesmo em tempos difíceis, sem adeptos, a modalidade perdeu parte da sua essência. Esperamos utilizar a Supertaça Europeia, em Budapeste, como um teste que possa permitir o regresso gradual dos adeptos aos nossos jogos», disse presidente da UEFA, Aleksander Ceferin.

O desafio que vai opor o Bayern de Munique, campeão da Europa, ao Sevilha, vencedor da Liga Europa, está marcado para 24 de setembro, será o primeiro com público desde o início da pandemia no Continente e vai servir para ser estudado o impacto dos espetadores no Protocolo Regresso a Jogo da UEFA.

«Estamos a trabalhar em conjunto e de forma próxima com a federação e o governo húngaros para implementar medidas que garantam a saúde de todos os envolvidos no jogo. Não vamos colocar em risco a segurança das pessoas», acrescentou o dirigente.

O estádio Puskas tem capacidade para 65.000 pessoas, pelo que a lotação para este ensaio pouco ultrapassará as 20 mil.

A Hungria foi um dos primeiros países europeus a permitir que os adeptos voltassem aos estádios para os jogos do campeonato, o que aconteceu a partir de meados de junho.

O Comité Executivo da UEFA confirmou que, «até ordem em contrário», todos os outros encontros internacionais serão disputados à portra fechada.