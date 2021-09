A claque do Sporting ‘Diretivo Ultras XXI’ anunciou, esta segunda-feira, que o adepto dos leões que caiu da bancada no sábado, durante o jogo com o FC Porto, «não corre perigo de vida» e atribuiu a queda ao estilhaçar de um dos vidros de proteção.

«Queremos esclarecer que a queda não foi provocada por um desequilíbrio do associado em causa, mas sim pelo facto de um dos vidros de (suposta) segurança e proteção da Bancada Sul B se ter estilhaçado por completo, provocando a sua queda para a bancada imediatamente inferior», refere o Diretivo, em comunicado emitido ao início da madrugada desta segunda-feira.

«Depois de muitas horas de incerteza e preocupação, podemos agora informar, com profundo alívio, que o nosso associado não corre perigo de vida e que, apesar de ainda hospitalizado, encontra-se estabilizado e a receber os necessários tratamentos médicos, tendo em vista a sua total recuperação dos múltiplos e graves ferimentos sofridos», afirmaram, ainda.

O Diretivo sublinhou ainda que «por mero acaso e sorte momentânea, outros associados presentes no local não sofreram idêntica queda, tendo alguns, no entanto, sofrido diversos ferimentos em resultado do estilhaçar o aludido vidro, tendo sido necessário receberem o devido tratamento hospitalar».

No sábado, e de acordo com o comissário da PSP, Artur Serafim, o adepto em causa tinha sofrido uma fratura de uma das pernas.

A Juve Leo também já se tinha pronunciado em comunicado, salientando que «a bancada B não tem mínimas condições para receber claques do futebol».