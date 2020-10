O Benfica vai iniciar esta segunda-feira a venda de bilhetes para a receção ao Standard de Liège, agendada para a próxima quinta-feira, dia 29 de outubro.

O duelo da Liga Europa marca o regresso de público ao Estádio da Luz, que, no entanto, terá uma lotação máxima de 7,5 por cento da sua capacidade (cerca de 4.875).

Perante esta circunstância, o Benfica limita a venda a sócios com as quotas em dia, maiores de 16 anos, e detentores de lugar cativo (Red Pass).

O primeiro critério de prioridade na venda dos bilhetes é a assiduidade de presença nos jogos da época 2019/20, e depois a antiguidade do lugar anual.

Nesse sentido, a venda, que funcionará exclusivamente online, funcionará da seguinte forma:

Segunda-feira, 26 de outubro, às 9h00: início de venda para os 3962 Sócios que cumprem os requisitos de maior assiduidade e anos de RED PASS e que têm pré-reservado o lugar no Estádio;

Terça-feira, 27 de outubro, às 9h00: início de venda para os Sócios com RED PASS que não estão na 1.ª fase de venda;

Quarta-feira, 28 de outubro: Sócios do SL Benfica.

O Benfica esclarece ainda que, de forma a cumprir as regras do distanciamento físico, os adeptos não vão ocupar os lugares habituais nas bancadas da Luz.

A nota informativa do Benfica refere ainda que os Grupos Organizados de Sócios devem ocupar as zonas delimitadas para o efeito (setores 9, 10, 11, 12, 27 e 28 do piso 0), e para tal devem requerer o novo cartão de adepto, antes de avançar para a compra do ingresso para esses lugares.

Relativamente ao acesso no dia do jogo, o Benfica informa, desde já, que os bilhetes são nominais e intransmissíveis, que será obrigatório o uso de máscara, higienização das mãos, e será também medida a temperatura à entrada (pessoas com temperatura superior a 38 graus não podem entrar).

A compra de bens alimentares será feita exclusivamente através de pagamento multibanco.