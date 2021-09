Um adepto do Sporting foi vítima de um grave acidente, ao sofrer uma queda de vários metros durante os festejos do golo de Nuno Santos, que abriu o marcador no clássico com o FC Porto: o apoiante leonino caiu do topo superior da bancada sul para o topo inferior, que felizmente está totalmente vazia nesta altura de pandemia.

Prontamente assistido por uma equipa de vários bombeiros durante largos minutos, o adepto foi imobilizado e transportado em maca para o Hospital Santa Maria, informou o Sporting, sendo sempre acompanhado por elementos da equipa médica leonina. À saída das bancadas de Alvalade, o adepto foi aplaudido pelo estádio, numa mensagem de força.



De acordo com o comissário da PSP, Artur Serafim, o adepto apresenta uma fratura de um das pernas.

Em comunicado, a Juve Leo salientou que «a bancada B não tem mínimas condições para receber claques do futebol», criticando a «aberração que é o cartão do adepto».



Entretanto, antes do início do encontro, um adepto foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP), segundo o comissão Artur Serafim.