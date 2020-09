O Benfica entendeu que as explicações da Liga para a não permissão de adeptos na tribuna presidencial foram «pouco esclarecedoras» e acusa o órgão de estar a «jogar com as palavras» e a «brincar com os clubes».

O clube da Luz volta a carga e deixa mais questões à Liga de Clubes, pedindo que sejam dadas respostas «de forma inequívoca».

«De acordo com o ponto 2.6 (Tribunas e Camarotes) mencionado do referido Regulamento, podem ou não os clubes ocupar até 50 por cento dos lugares dos camarotes presidenciais, o que no caso do Benfica significa 92 lugares?», começa por perguntar o Benfica.

No ponto dois do comunicado, o Benfica pergunta se a norma anterior «tem ou não a concordância da Direção-Geral da Saúde».

A fechar o comunicado, o clube pede respostas «diretas e simples, sem subterfúgios nem omissões, em nome da necessária transparência de procedimentos».