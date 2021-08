Lionel Messi fala neste domingo pela primeira vez publicamente após o anúncio da sua saída do Barcelona, na quinta-feira.

O astro argentino dá uma conferência em Camp Nou, casa que foi dele durante os últimos 20 anos e onde alcançou o estatuto de maior figura da história do clube.

O PSG tem sido dado como destino mais do que provável do futebolista de 34, que poderá desfazer todas as dúvidas a partir das 11h00.

Acompanhe a conferência de imprensa de Lionel Messi na TIMELINE DO MAISFUTEBOL ou no direto em baixo.