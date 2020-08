Licá não vai continuar no Belenenses. O extremo, de 31 anos, terminou contrato com a formação azul e está de saída, tendo merecido as despedidas do clube nas redes sociais com uma mensagem emotiva.

«Contratado ao Granada em Janeiro de 2018, Licá ficará na nossa história como o jogador mais determinante nestes três anos com 90 jogos, 23 golos e 7419 minutos», pode ler-se.

«Assumiu naturalmente a posição de capitão, tendo marcado todos os que com ele jogaram pelo seu exemplo, qualidade e compromisso. «Foi um enorme privilégio ter-te na nossa equipa Licá. Obrigado! Que possas continuar o teu trajeto com o sucesso que mereces! Serás sempre um membro importante da nossa família!»