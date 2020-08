José Mourinho falou sobre o adeus de Iker Casillas aos relvados e fê-lo com muito respeito «por um guarda-redes histórico». O treinador do Tottenham recordou os dias em que treinou Iker no Real Madrid e não fugiu ao momento em que decidiu retirar-lhe a titularidade.



«Com ele ganhei a liga espanhola de todos os recordes e com ele tive momentos duros, por uma decisão minha profissional e nunca pessoal. Decidi fazer jogar outro guarda-redes», recordou Mourinho ao AS.



O treinador garante que nos últimos anos cultivou «uma amizade honesta» com Casillas. «A inteligência e maturidade do Iker fez com que sempre nos tivéssemos respeitado. Anos depois desse momento mais difícil, acabámos por tornar-nos amigos.»



José Mourinho treinou Iker Casillas no Real Madrid entre 2010 e 2013. Na época 2012/13, e após uma lesão sofrida por Casillas em Valência, Mourinho decidiu entregar a baliza até ao fim da época a Diego López.



«Toda a gente sabe que quando o tirei da equipa houve alguma tensão. Não diria que foi uma questão de egos, mas um problema entre o capitão do Real Madrid e o treinador do Real Madrid. Não foi fácil para mim tomar essa decisão e não foi fácil para o Iker aceitá-la.»