O Leixões pôs fim a uma sequência de quatro jornadas sem vencer e somou os três pontos na receção ao líder da II Liga, o Feirense, com um triunfo por 2-0 no Estádio do Mar, em jogo da oitava ronda do campeonato.

Depois do 0-0 registado ao intervalo, a equipa comandada por José Mota chegou ao triunfo com dois golos na segunda parte.

Aos 56 minutos, o nigeriano Adewele Sapara aproveitou um mau alívio de um jogador do Feirense no quarto de círculo de canto e rompeu da esquerda para dentro da área, driblando dois adversários para rematar para o fundo da baliza.

O 2-0 aconteceu aos 68 minutos, num golo que nasceu de uma hesitação fatal de Arthur: o guarda-redes do Feirense até chegou primeiro à bola do que Kiki, pensou que tinha tapado totalmente o ângulo ao adversário para ganhar pontapé de baliza, mas o avançado do Leixões foi rápido, astuto, ganhou a bola ainda no terreno de jogo e correu para a área para dobrar a diferença.

Com este desfecho, o Feirense vê terminada uma sequência de seis jornadas com vitórias e fica apenas com um ponto de vantagem na liderança (18 pontos, para 17 do Rio Ave). Já o Leixões chega aos 11 pontos e coloca-se, à condição, na primeira parte da tabela.

No jogo das 15h30, houve empate entre Mafra e Casa Pia (1-1). A equipa da casa adiantou-se no marcador com um golo de Chano em cima do intervalo (45+2m), mas Jota, já no terceiro minuto de compensação (90+3m), fez a igualdade final.

Nos outros dois jogos já realizados este domingo, o Rio Ave bateu o Vilafranquense, ao passo que Sp. Covilhã e Nacional empataram.