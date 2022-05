Com Erling Haaland na porta de saída, e apontado com maior consistência ao Manchester City, o Borussia Dortmund parece já ter definido o substituto do avançado norueguês. Karim Adeyemi, do Salzburgo, está perto de se tornar reforço dos alemães por cinco temporadas.

O empresário do avançado, Thomas Solomon, confirmou ao jornalista Fabrizio Romano que o processo de transferência está quase concluído: «Estamos perto de concluir o acordo com o Borussia Dortmund», referiu.

Solomon revelou ainda que o Manchester United também mostrou interesse no jovem de 20 anos. «Queria entrar na corrida, mas queremos o Borussia Dortmund», assumiu.

Nesta temporada, Adeyemi disputou 43 jogos e apontou 23 golos pelos austríacos.