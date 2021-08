O jogo entre o Benfica B e o Nacional, a contar para a primeira jornada da II Liga, inicialmente agendado para as 18h deste domingo, foi adiado para domingo, informou o clube insular.

De acordo com um comunicado do Nacional, as condições meteorológicas registadas no aeroporto da Madeira neste sábado impediram a equipa de viajar rumo ao continente, o que obrigou ao adiamento da partida.