O Boavista pediu hoje a despenalização dos cartões amarelos mostrados aos futebolistas Adil Rami e Angel Gomes na derrota caseira frente ao Gil Vicente (1-2), na sexta-feira, em encontro da 17.ª jornada da I Liga.

Fonte dos portuenses confirmou à agência Lusa a chegada do pedido de despenalização do defesa francês e do médio inglês ao Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na véspera do jogo com o Nacional, da 18.ª ronda.

Admoestado pela primeira vez esta época, o campeão mundial Adil Rami pode alinhar no primeiro duelo do Boavista na segunda volta do campeonato, ao contrário do influente Angel Gomes, que completou uma série de cinco cartões amarelos frente ao Gil Vicente.

O Boavista, 16.º e antepenúltimo classificado, com 14 pontos, recebe o Nacional, na nona posição, com 18, na terça-feira, às 19:00, no Estádio do Bessa, no Porto, num encontro da 18.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Fábio Melo, da associação do Porto.