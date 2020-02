Rolão Preto vai integrar a equipa técnica do Portimonense como treinador adjunto. O técnico de 60 anos chega aos algarvios até final da presente época, segundo apurou o Maisfutebol, e junta-se ao treinador Bruno Lopes, que assumiu o cargo após a saída de António Folha.

A chegada de Rolão Preto, que tem o nível IV de treinador, colmata a necessidade de inscrever um técnico com essa graduação, até 15 dias após a «data de realização do primeiro jogo oficial em que se verifique a falta da equipa técnica», de acordo com os regulamentos da Liga. Bruno Lopes tem o nível III e dirigiu o primeiro encontro da equipa ante o Belenenses, a 26 de janeiro.

Desta forma, Rolão, adjunto do último Sporting campeão, na época 2001/2002, vai assumir o cargo de treinador no papel, tal como acontece com Emanuel Ferro no Sporting e Micael Sequeira, no Sp. Braga. Curiosamente, a estreia vai ser com o regresso a Alvalade, no Sporting-Portimonense, da 20.ª jornada da Liga, agendado para domingo (17h30).

Após ter sido adjunto de Boloni no Sporting, Rolão Preto acompanhou o romeno no Rennes, Mónaco e Lens, em França, no Al Jazira e no Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, no Standard Liège (Bélgica), PAOK (Grécia) e no Al Khor (Qatar). Entre 2015 e 2018, coordenou a Figo Football Academy, na China. Antes, na década de 90, passou pelo comando técnico do Nacional e do Câmara de Lobos.