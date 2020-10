Com dezanove caras novas no plantel, o Boavista foi a equipa da Liga que mais se reforçou neste mercado. O investidor da SAD, Gérard Lopez, também proprietário do Lille, foi um dos impulsionadores do novo projeto dos axadrezados, tal como Luís Campos, diretor desportivo do emblema francês. Ainda assim o diretor geral para o futebol do Boavista, Admar Lopes, rejeita falar de uma relação entre os dois clubes.

«Queria acabar, de uma vez por todas, com a ideia de que existe uma ligação com o Lille. Não existe! O Boavista é e será sempre completamente autónomo e tem um projeto totalmente independente, ainda que com as ideias e os princípios que foram aplicados pelo professor Luís Campos e por mim no Mónaco», disse o dirigente em declarações às plataformas do clube.

Admar Lopes assume que o objetivo do Boavista «é claro» e passa por ter «sucesso de uma forma contínua a consistente a médio e longo prazo». Assim, o Boavista quer «criar bases fortes», que vão além da «construção de um plantel competitivo» e com perspetivas de futuro.

«Estamos, igualmente, a modernizar o clube a todos os níveis, desde logo pelo melhoramento das nossas infraestruturas, como é o caso da construção do novo Complexo Desportivo que substituirá os antigos campos de treinos contíguos ao Estádio (…) Estamos a construir um clube capaz de ser cada vez mais pujante e afirmativo no panorama do futebol nacional e, nesse sentido, o investimento será faseado, sempre em crescendo, de forma a termos, a médio prazo, objetivos desportivos ainda mais ambiciosos», sublinhou.

Relativamente à construção do plantel, os axadrezados procuraram «jogadores jovens, com grande talento e potencial», para permanecerem no Boavista «durante vários anos». Aliado à juventude, «era importante ter uma espinha dorsal de jogadores mais experientes de forma a permitir o crescimento mais sustentado dos mais jovens».

Uma das ideias fundamentais do novo projeto boavisteiro é «ter um estilo de jogo próprio, cada vez mais definido e vincado» e que «beba muito do ADN do Boavista em termos de agressividade, garra e querer».

«Estou certo de que, assim, vamos criar uma simbiose perfeita com a nossa massa adepta, que é das melhores do país, de forma a voltarmos a criar um ambiente infernal para os nossos adversários sempre que nos visitam no Estádio do Bessa», concluiu.