Admar Lopes vai ser o novo diretor desportivo do Bordéus, clube adquirido pelo acionista do Boavista, Gérard Lopez.

Admar foi diretor geral do futebol dos «axadrezados» na última época, precisamente na sequência da entrada do investidor luxemburguês no Bessa.

«Estou feliz por voltar a trabalhar com o Admar, com quem já mostrei que sabemos construir uma equipa para o mais alto nível», refere Gerard López em comunicado.

Admar Lopes, por seu lado, mostra-se «muito feliz por participar do renascimento deste grande clube que é o Bordéus». «Usarei, com minhas equipas, as nossas redes e os mais modernos métodos de scouting», acrescenta.

Admar Lopes foi braço direito de Luís Campos no Mónaco e no Lille, também em França.