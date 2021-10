A inspetora-geral da Administração Interna garantiu esta quarta-feira no parlamento que a IGAI «não omitiu informação ou branqueou factos» no relatório sobre a festa de campeão do Sporting, em maio.

Anabela Cabral Ferreira esteve na comissão parlamentar a pedido do CDS-PP e ouviu Telmo Correia, precisamente deputado do CDS, a lamentar que tenha existido «alguma omissão» relativamente à atuação do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, na organização da festa.

«Não houve por parte da IGAI o intuito de omitir informação ou de branquear factos. Não há omissão, tudo o que foi apurado consta do relatório. A IGAI é uma inspeção que goza de autonomia, por isso não pode, nem deve e nunca fará branquear condutas», respondeu, citada pela agência Lusa.

«O branqueamento pode passar por diversos fatores, designadamente podia passar pela omissão no relatório de factos que tivessem sido investigados e apurados. O que eu posso garantir é que isso não aconteceu. Todos os factos ocorridos e investigados estão no relatório, não há factos que tenhamos apurado e que não constem no relatório», acrescentou.

De resto, a juíza desembargadora lembrou que não é sua função fazer uma análise política a esta questão: «Todas as questões que se colocam relativamente à responsabilidade do ministro da Administração Interna, do presidente da Câmara Municipal de Lisboa e Sporting é algo que não é objeto do inquérito.»

Sobre a atuação da Polícia de Segurança Pública (PSP), Anabela Cabral Ferreira referiu que a IGAI concluiu que «não havia censura disciplinar a fazer à PSP», mas admitiu que «há um outro caso em que poderá eventualmente ter havido excesso e uso da força».

«A PSP usou da força e teve de a usar, designadamente na zona do Marquês do Pombal, mas de uma forma absolutamente necessária e adequada e genericamente sem excessos», defendeu.