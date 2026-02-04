O Santa Clara anunciou, esta quarta-feira, a saída de Adriano Firmino. O médio deixa o conjunto açoriano e ruma ao Wuhan Tree Town da China, segundo o comunicado do clube.

O jogador de 26 anos chegou ao Santa Clara na temporada 2022/2023, proveniente do Cruzeiro, e foi peça importante na conquista da II Liga e qualificação para a Liga Conferência.

Ao serviço da formação agora treinada por Petit, Adriano Firmino realizou 127 jogos e apontou dois golos e quatro assistências.