OFICIAL: Adriano Firmino deixa Santa Clara e ruma à China
Médio assina com o Wuhan Tree Town
O Santa Clara anunciou, esta quarta-feira, a saída de Adriano Firmino. O médio deixa o conjunto açoriano e ruma ao Wuhan Tree Town da China, segundo o comunicado do clube.
O jogador de 26 anos chegou ao Santa Clara na temporada 2022/2023, proveniente do Cruzeiro, e foi peça importante na conquista da II Liga e qualificação para a Liga Conferência.
Ao serviço da formação agora treinada por Petit, Adriano Firmino realizou 127 jogos e apontou dois golos e quatro assistências.
Adriano Firmino ruma ao Wuhan Tree Towns (China).— 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐂𝐥𝐚𝐫𝐚 🔴⚪️ (@CD_SantaClara) February 4, 2026
