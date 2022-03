Agora no Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, Adrien Silva é uma das figuras da última década do Sporting, clube no qual completou a formação e iniciou a carreira profissional.

Em entrevista à «Caviar Magazine», o internacional português recordou, no entanto, que nem sempre os tempos em Alvalade foram fáceis. Como no ano em que venceu a Taça de Portugal pela Académica com uma vitória na final precisamente frente aos leões, clube que o cedera.

«Não foi fácil regressar ao Sporting na época seguinte. Fui assobiado na minha própria casa, como se tivesse culpa de ter estado emprestado e ter jogado na final. As pessoas levaram a mal, mas têm de perceber que sou profissional de futebol e tenho de ser competitivo, onde quer que esteja», afirmou.

Adrien reforçou depois: «O momento do regresso foi muito difícil. Fui assobiado na minha própria casa, mas era forte mentalmente, sabia como reerguer-me. Mostrei aos adeptos que lhe pertencia e que podia fazer o mesmo pelo Sporting. E foi o que fiz na época a seguir, ao vencer a Taça de Portugal e a Supertaça.»

De resto, Adrien Silva confessou que se inspira na longevidade de José Fonte, com quem partilhou balneário na Seleção Nacional.

«Tenho muitos exemplos, como o José Fonte. Joga numa posição diferente da minha, mas a forma como se cuida e se comporta na vida… esses são os pequenos segredos que te fazem durar mais tempo.»