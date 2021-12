A Sampdoria de Adrien Silva festejou efusivamente a vitória no dérbi frente ao Génova, como «visitante» (1-3), no Estádio Luigi Ferraris, em encontro referente à 17.ª jornada da Serie A de Itália.



Manolo Gabbiadini foi uma das figuras do encontro, com dois golos marcados (7m e 67m). Pelo meio, Francesco Caputo (49m) também contribuiu para o triunfo da Sampdoria, que contou com o português Adrien Silva no onze.



Mattia Destro (78m) marcou o tento de honra do Génova, insuficiente para a formação orientada por Andriy Shevchenko.