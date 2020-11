A experiência no Leicester não foi a melhor para Adrien Silva, mas o jogador português garante que não se arrepende de ter saído dos leões para rumar aos foxes em 2017.

«Não, nunca. O mais importante era o desejo que tinha de experimentar a Premier League. Não queria acabar a carreira sem jogar noutro país, noutra cultura e noutro grande campeonato. Por isso quis ir para o Leicester, para sair da minha zona de conforto», disse o agora jogador da Sampdoria em entrevista ao The Athletic.

«Sim, podia ter ficado para sempre no Sporting, pois foi lá que me fiz jogador e homem. Cheguei lá com 12 anos. Foi uma longa caminhada... Dá um sentimento diferente à minha carreira. Mas todos os passos que dei foram para me tornar melhor jogador», acrescentou.

«Quando decidi ir para o Leicester foi porque pensei que precisava de testar os meus limites. Joguei contra jogadores e equipas de topo. Poderia ter corrido melhor, mas agora que olho para trás estou muito feliz por ter vivido essa experiência, por ter tido a chance de jogar nesse tipo de estádios», disse ainda Adrien.