Adrien Silva foi convidado especial do programa do Maisfutebol da TVI24, poucos dias antes de regressar a Inglaterra para começar a pré-época no Leicester.

Sentado à mesa com Cláudia Lopes, Nuno Gomes, Luís Pedro Ferreira e Pedro Barbosa, o internacional português voltou a assumir o desejo de regressar a Portugal.

«Sim, nunca escondi que me sentia bem aqui, adoro viver em Portugal, agora outras coisas entram em jogo. Não consegui ser campeão em Portugal e isso deixa-me com sabor amargo. Nunca se sabe se algum dia regresso», afirmou.

Ainda assim, questionado se esse regresso apenas pode ser pela porta de Alvalade, o médio desconversou e empurrou, de forma descontraída, a bola para Pedro Barbosa.

Sobre o Leicester, Adrien admite alguma frustração por ainda não se ter conseguido afirmar no clube inglês: Tenho de regressar agora dia 15 de agosto para a pré-época. É uma coisa que me está encravada, mas vamos deixar as coisas acontecerem naturalmente [em relação ao futuro]. Consegui reerguer-me no Mónaco e agora quero continuar a ser feliz.»

O antigo capitão do Sporting comentou ainda o regresso de Jorge Jesus ao Benfica, treinador com quem trabalhou precisamente nos leões.

«Com Jorge Jesus é pressão altíssima. As declarações dele são fortes [na apresentação], mas têm muito a ver com ele. É o Jorge Jesus que conheci no dia a dia, isso faz parte dele, da vontade de ganhar. Ele quer o mais rápido possível implementar as suas ideias.

«O que podem esperar os jogadores do Benfica? Trabalho duro, mas na minha opinião o trabalho duro significa sucesso. Têm de o ver com bons olhos. Acho que está à vista de toda que tira o melhor dos jogadores. Os gritos fazem parte. Todos os treinadores têm os seus momentos», defendeu.