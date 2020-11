A Islândia completa o lote de 16 seleções que vai participar na fase final do Campeonato da Europa de sub-21, no qual vai estar Portugal. A qualificação ficou confirmada após decisão do Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA, anunciada na segunda-feira, acerca dos jogos da Arménia ante a Suécia e ante os islandeses.

Em nota oficial, a UEFA confirmou a atribuição de derrotas administrativas aos arménios por 3-0, sobre os jogos previstos para os passados dia 13 (Suécia) e 18 (Islândia), que foram cancelados.

Em causa esteve a pandemia da covid-19 que assolou a comitiva da Arménia, o que levou a Federação Arménia de Futebol a confirmar a impossibilidade de ir a jogo.

Com este desfecho, a Islândia, do grupo 1 de qualificação, passou de 18 a 21 pontos e tornou-se um dos cinco melhores segundos classificados, o que vale o passaporte para a prova a disputar em 2021. Com esperanças arrumadas ficou a Polónia no grupo 5: os polacos tinham 20 pontos e estavam virtualmente como um dos melhores cinco classificados, tendo caído desse lote de equipas após a decisão da UEFA.