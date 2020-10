O Leicester, próximo adversário do Sp. Braga na Liga Europa, foi esta quinta-feira a Atenas bater o AEK por 2-1 e, desta forma, partilha o comando do Grupo G com a equipa de Carlos Carvalhal, ambas com o máximo de seis pontos.

A equipa da Premier League adiantou-se no marcador, aos 18 minutos, na sequência de uma grande penalidade convertida por Jamie Vardy e ampliou a vantagem, aos 39, com golo de Hamza Choudhury.

O AEK, com Hélder Esteves na equipa titular e Nélson Oliveira no banco [entrou no início da segunda parte], não conseguiu melhor do que reduzir a diferença, aos 49 minutos, com um golo de Tankovic.