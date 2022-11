José Marrero, guarda-redes venezuelano que cumpre a quarta temporada em Portugal, viveu um dia de emoções fortes no passado domingo.

O guardião de 27 anos manteve a baliza do Arrifanense a zeros, no jogo da AF Aveiro diante do Nogueira da Regedoura, que terminou com vitória por 2-0, mas a maior surpresa estava reservada para o fim. Quando foi até junto da bancada para comemorar com os familiares, deu de caras com a avó, que não via há quatro anos, e não conteve as lágrimas, deitando-se no relvado.

Foi rapidamente confortado pelos colegas de equipa e, por fim, deu um abraço prolongado à avó, num momento que ficou registado por quem estava presente na bancada.

Ora veja: