O jovem jogador do Pedrógão de São Pedro, Edgar Marques, de 20 anos, foi transportado ao hospital no domingo, depois de ter caído inanimado durante o encontro entre o Águias do Moradal e o Pedrógão de São Pedro, da 1.ª Divisão distrital da AF Castelo Branco.

O jogador foi assistido em campo e mais tarde transportado ao Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco. O jogo, que terminou com vitória da equipa da casa por 3-1, esteve mesmo parado «cerca de meia hora», revelou o presidente do Pedrógão, António Pinto, em declarações à Rádio Cova da Beira.

«Foi um momento critico, já a meio da segunda parte, quando o Edgar acabou por ficar caído no terreno de jogo. O árbitro mandou parar o jogo. O jogo esteve parado cerca de meia hora para chegarem os Bombeiros e foi dada assistência pelo nosso massagista. Posteriormente, chegaram os Bombeiros e a VMER [ndr: Viatura Médica de Emergência e Reanimação] para dar assistência e para estabilizar, mas quando saiu já estava mais ou menos estabilizado», afirmou o dirigente, no domingo, não encontrando até à data «justificação nem a causa» do sucedido, até porque não foi em nenhum lance específico do jogo. «Quando nos apercebemos, o jogador estava caído», relatou.

Já em comunicado, à noite, o clube informou que Edgar estava no hospital, «encontrando-se o seu estado de saúde estável». «Realizou uma bateria de exames médicos, continuando em observação», referiu o clube, deixando agradecimentos a quem prestou cuidados ao atleta.