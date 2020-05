A Associação Desportiva de Fornos de Algodres está de luto pela morte de Marco Ventura, de 19 anos.



«Associação Desportiva de Fornos de Algodres gostaria de lamentar a perda prematura deste jovem, deste menino, que tantas e tantas vezes nos deu alegrias», lê-se numa nota publicada na página do Facebook do clube com uma foto do atleta.



Recorde-se que na passada sexta-feira um despiste na variante de Fornos de Algodres, no distrito da Guarda, vitimou duas pessoas, sendo uma delas Marco Ventura.



O comandante dos Bombeiros Voluntários, Armando Costa, disse à Lusa que o carro «despistou-se numa curva onde já houve outros acidentes e chocou contra uma árvore» - pode ler mais sobre o acidente no site da TVI24.