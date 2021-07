O Sporting ofereceu 500 cadeiras do Estádio de Alvalade a «Os Vilanovenses», clube da Associação de Futebol da Guarda.

Sabendo da intenção dos leões de remodelarem o seu estádio, o emblema de Gouveia, que na época passada disputou a Serie A da 1.ª divisão da AF Guarda, solicitou 500 cadeiras, pedido que foi aceite.

«Com o conhecimento que as cadeiras do Estádio José de Alvalade iriam ser mudadas, esta Direção enviou um email ao Sporting Clube de Portugal a solicitar 500 cadeiras. Sem prever que tal acontece-se, eis que obtivemos uma resposta positiva do SCP, com a indicação que as mesmas seriam cedidas, sendo que a única condição era ir buscá-las», escreveu o «Os Vilanovenses», nas redes sociais, agradecendo o gesto solidário do Sporting.

Recorde-se que o clube verde e branco está a remodelar várias áreas do recinto de Alvalade, incluindo as bancadas, que vão passar a ser só verdes, ao invés das cores coloridas que tinha até então.