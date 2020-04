A direção do Tirsense, clube atualmente na Divisão de Elite da AF Porto mas que participou oito vezes na Liga portuguesa, acusou adeptos do Salgueiros de terem levado a cabo atos de vandalismo no Estádio Abel Alves de Figueiredo, casa da equipa de Santo Tirso.

Num comunicado, no qual são anexadas fotografias de uma montra partida e de pinturas com as iniciais e data de nascimento do Salgueiros (1911), o Tirsense informa que a viatura dos eventuais responsáveis já foi identificada e refere que vai avançar com uma participação criminal.

O clube de Santo Tirso diz ainda que não se deixará intimidar por este tipo de atitudes e deixa uma mensagem dirigida à direção do clube portuguese. «Aguardamos por parte do Sport Comércio Salgueiros que publicamente repudie e reprove tais atos de vandalismo e que não se revejam nos mesmos.»

Em comunicado, o clube salgueirista diz repudiar «todo e qualquer ato que fomente e resulte em formas de vandalismo ou insulto» e acrescenta: «Todos os dirigentes desportivos devem ser o exemplo de responsabilidade e fair-play devendo com as suas palavras fomentar o desportivismo e não o oposto.»

Recentemente, o presidente do Tirsense, Fernando Matos, contestou a hipótese de apenas o clube com mais pontos na Divisão de Elite, que tem duas séries, ser promovido ao Campeonato de Portugal, situação que, a verificar-se, daria a promoção ao Salgueiros, líder da Série 1 com 57 pontos, face aos 51 do Tirsense. «A UEFA ainda hoje disse que o mérito deve ser premiado. Pois que valorizem quem cá está há 82 anos [Tirsense] e não há dez, como o Salgueiros», referiu em declarações citadas por O Jogo, numa referência à refundação do clube do Porto em 2008.

As declarações do dirigente do clube de Santo Tirso foram proferidas na véspera dos atos de vandalismo no Estádio Abel Alves de Figueiredo.