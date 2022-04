A Associação de Futebol do Porto e a Santa Casa da Misericórdia do Porto assinaram na quarta-feira o contrato relativo à cedência do direito de superfície de parte do terreno do Parque da Prelada, onde será construída a futura Academia da Associação de Futebol do Porto.

A Academia da AF Porto terá dois campos de futebol relvados e outro campo de futebol de 11 de relva sintética, além de um conjunto de infraestruturas desportivas. Curiosamente, o espaço vai nascer a menos de um quilómetro da nova sede da Liga, igualmente na freguesia de Ramalde, próxima da Via de Cintura Interna (VCI).

Na cerimónia de assinatura do contrato de cedência do terreno, realizada no auditório da Santa Casa Misericórdia do Porto, estiveram presentes o Provedor da Instituição, António Tavares, o Presidente da Associação de Futebol do Porto, José Manuel Neves, e Fernando Gomes, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

Para o Presidente da Associação de Futebol do Porto, este é um dia importante na história centenária da Instituição que, assim, fica em condições de cumprir um sonho antigo, que “há muito tempo era uma ambição e uma necessidade”.

«Este passo em frente irá permitir que os nossos jovens, seleções e todos os nossos filiados tenham uma casa que as dignifique. Agora resta-nos dotar este espaço das condições necessárias para que isso aconteça, respeitando sempre a história e obra de Nicolau Nasoni. Para nós é um privilégio imenso», disse José Manuel Neves.

Fernando Gomes, presidente da Federação, congratulou-se com o acordo entre as partes:« Como portuense, e como antigo membro da membro da Mesa Administrativa da Santa Casa, fico muito satisfeito por ter ajudado a encontrar esta solução para este espaço que estou certo que irá ser muito nobre.»